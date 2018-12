Sint (2): in 1965 eindigt elk stout kind in de dropmachine

Marggraff Stichting zet vader en zoon Bevort op zijspoor; mysterie Zionsburg Vught duurt voort

7:00 VUGHT - Frits Bevort en tot voor kort beheerder van de Marggraff landgoederen en bestuurslid van de stichting, is door het nieuwe bestuur geschorst. Zijn zoon Hein Bevort, is ontslagen als directeur van Marrobel BV. Marrobel BV is van de Stichting Marggraff en gaat over de onroerende zaken. Waarom beide heren op een zijspoor zijn gezet, is onbekend. Wel dat het mysterie rond het Vughtse landgoed Zionsburg voortduurt.