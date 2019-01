Sint-Jan als ankerpunt niet heilig meer in Den Bosch

De partij pleit voor het loslaten van het ‘zichtlijn-criterium’, waardoor er in de stad niet hoger dan de Sint-Jan gebouwd mag worden. Die criteria zijn door de gemeente in 2003 in de nota Hoogbouw vastgelegd. ,,Het wordt tijd dat Den Bosch écht de lucht in gaat. Simpelweg omdat er meer woningen gebouwd moeten worden en we daar niet meer groen voor willen opofferen.’’ Voor D66 moet de nieuwe maat in Den Bosch wél passend zijn voor de stad en kan er alleen gebouwd worden buiten de historische binnenstad.



Volgens Van den Kerkhof willen veel woningzoekenden in de buurt van de binnenstad wonen. ,,In de Spoorzone liggen kansen, op het EKP-terrein willen we ook hoogbouw, maar ik begrijp dat ze bij het uitwerken van ideeën nu al tegen de beperking van de hoogte aanlopen.’’ De fractievoorzitter ziet ook mogelijkheden in Orthenpoort-Zuid, aan de Dieze bij het Werfpad en omgeving.