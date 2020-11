Sint-Jan in 184 puzzelstukjes: ‘Hij is prachtig geworden’

Update Politie int zo'n 40.000 euro, neemt zestien voertuigen in beslag en deelt tientallen boetes uit bij actiedag in Den Bosch Noord

18 november DEN BOSCH - Bij een grote actie van onder meer de politie, het OM, de Belastingdienst en de Douane in Den Bosch Noord zijn dinsdag zestien voertuigen in beslag genomen en is in totaal bijna 40.000 euro geïnd. Een groot deel daarvan is belastingschuld. Ook werden 36 boetes uitgedeeld.