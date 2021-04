Sint-Jan is toe aan nieuwe verlichting: ‘Het moet sfeervoller om alles tot z’n recht te laten komen’

Eten voor een prikkie bij een duur sterrenres­tau­rant: is de afhaalmaal­tijd een melkkoe?

15 april DEN BOSCH/KERKDRIEL - Geen tot in de puntjes opgemaakte borden, maar hoogwaardige afhaalmaaltijden. Dat is best lastig, zo blijkt.,,Want je kunt niet zomaar elk regulier gerecht vertalen naar een bakje of zakje.” En nog belangrijker: vangen de beste restaurants er de coronaklappen mee op?