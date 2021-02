Sint-Jan loopt kapitaal mis door sluiting kerststal: ‘Maar anderen zijn meer gedupeerd’

Nadat de vorige kerststal door zo’n 80.000 mensen werd bezocht was het de bedoeling om de bezoekers één euro per persoon te vragen voor het bezoek aan de nieuwe kerststal. Na maandenlange voorbereiding stonden de opgezette dieren amper in het decor of er was een harde lockdown door corona. In overleg met de gemeente besloot het kerkbestuur om de kerststal af te sluiten.