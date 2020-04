Sint-Jan toe aan nieuw dak: ‘Een puzzel met rode, paarse en groene leisteen’

DEN BOSCH - Een miljoenen kostende restauratie van het dak van de Sint-Jan staat op stapel. Om de juiste kleur te bepalen zijn vier vakken voorzien van leisteen waaruit een keuze wordt gemaakt. ,,Elke keer na een storm zie ik vanuit de dakgoot dat er een leisteen uit de dakbedekking is gewaaid. Meestal ligt hij even verderop‘’, zegt Joan van den Hurk die als bouwkundig beheerder is betrokken bij de Sint-Jan.

Nadat de lagere daken van de kathedraal een tijd geleden onder handen zijn genomen, zijn de hogere delen aan de beurt. ,,Ik weet niet precies hoelang het dak erop zit. Maar het zou weleens om honderd jaar kunnen gaan’’, zegt Van den Hurk.

Allerlei mogelijke verrassingen

Volgens hem zijn de dakleien (formaat 16 bij 27 centimeter) door weer en wind grotendeels versleten en schiet de bevestiging op sommige plaatsen te kort. Dat leidt niet tot lekkages omdat de stenen elkaar grotendeels overlappen. Toch zijn de hoge daken toe aan vervanging. Dat zal inclusief de bouw van steigers twee tot drie jaar duren. ,,Daarbij moet je rekenen op allerlei mogelijke verrassingen die kunnen zorgen voor vertraging’’, zegt Van den Hurk.

Leisteengroeve in Frankrijk

De nieuwe leisteen moet zo’n zeventig jaar mee kunnen. Bestellen bij de leverancier van de huidige steen, de Saint-Joseph-leisteengroeve in de Franse stad Fumay kan niet meer. Omdat deze groeve bijna vijftig jaar geleden voorgoed is gesloten.

Volgens Van den Hurk heeft de Fumay-lei een bijzondere kleurschakering van paars met tinten paarsrood, -groen of -grijs. Daardoor lijkt het alsof het dak van de kathedraal verschillende kleuren heeft, afhankelijk van waar je staat. ,,De Penrhyn-groeve in Wales levert paarskleurige leien van een enorm goede kwaliteit. Maar waar de Fumay-lei van nature een kleurschakering heeft, zijn de stenen uit Wales homogeen van kleur. De meesten zijn paars, maar er zijn ook Penrhyn-leien die neigen naar rood of groen. In Wales noemen ze die laatste kleur ‘touched by the hand of God’”, aldus Van den Hurk.

Volledig scherm Het dak van de Sint-Jan aan de kant van de Hinthamerstraat is als eerste aan de beurt om te worden vervangen. © Marc Brink/BD

Een enorme puzzel

Met de juiste combinatie Penrhyn-leien kun je een kleureffect bereiken die vergelijkbaar is met de leien op het huidige dak. Op het dak aan de kant van de Parade zijn met paarse, rode en groene leien vier proefvlakken gemaakt in verschillende kleurverhoudingen. ,,De proefvlakken blijven een tijdje liggen, zodat we zien hoe de kleuren werken onder verschillende weersomstandigheden.”

Wanneer de juiste kleurverhouding gevonden is, wordt die uitgetekend voor het gehele dak. Volgens Van den Hurk is dat een enorme puzzel die veel voorbereiding vergt. De restauratie start over zo’n anderhalf jaar. ,,Maar we moeten de leien bestellen en op de lei nauwkeurig bepalen hoeveel groene, rode en paarse exemplaren we nodig hebben.”