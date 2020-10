Sint-Janstoren maandenlang in de steigers, streep door beklimmingen: ‘Dit kon er ook nog wel bij’

Straatbeeld Verlich­ting bij Hofvijver kapot(getrapt): ‘Een donkere bedoening’

6 oktober DEN BOSCH - Echt uitnodigend om er een avondwandelingetje te maken is het niet: de in duisternis gehulde Hofvijver in het Paleiskwartier in Den Bosch. De verlichting in de wand van de vijver is al een tijdje kapot. En daar komt voorlopig geen verandering in.