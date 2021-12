Sint laatste dagen voor pakjesavond ondanks corona flink op (huis)bezoek : ‘Opa en oma kijken via een beeldscherm mee’

De laatste dagen voor zijn verjaardag staan er heel wat (huis)bezoeken gepland in het dikke boek van Sinterklaas. ,,Het is drukker dan vorig jaar”, zeggen enkele hulpsinterklazen namens bedrijven in Den Bosch en omgeving. Logisch, want in 2020 was er nog niemand gevaccineerd. Veel activiteiten werden afgelast of beperkt tot dertig personen. ,,Bovendien snakken veel mensen nu naar wat gezelligheid”, aldus Roy Brouwer namens ‘Sint Den Bosch’. ,,Bijna alle leuke dingen zijn na vijven dicht. Sint en straks de Kerstman mogen ‘s avonds nog wel op pad.”