Sinterklaas? Die komt niet meer binnen met zijn knecht. Maar kinderen, niet getreurd

De komst van de goedheiligman, het vormt een van de jaarlijkse hoogtepunten bij KinderCampus Noorderlicht. ,,Normaal organiseren we zelfs een intocht bij onze school, met ouders erbij. En een complete pietenband. Een traditie, waarbij altijd de vraag rijst met welk vervoersmiddel de Sint arriveert. Een kameel, koets, vrachtauto, boot, we hebben alles al meegemaakt! Daarmee laten we telkens zien hoé belangrijk we het sinterklaasfeest wel niet vinden. Helaas, corona gooit dit keer op meerdere punten roet in het eten. Onze 'vaste' sint, die in een risicovolle leeftijdsgroep zit, is evenmin van de partij", vertelt directeur Frauke Donners.