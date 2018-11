Sinterklaasjournaal deelt sneer uit naar Den Bosch: ‘Daar vinden ze die nieuwe pieten niks’

Dat antwoord leidde donderdagavond tot een duidelijke steek onder water in het populaire Sinterklaasjournaal (item start op 5:35 minuut). Daarin bellen twee pieten alle steden in Nederland af, nu Zaanstad steeds moeilijker bereikbaar wordt. Geen enkele stad wil de intocht, maar er moeten nog drie Nederlandse steden terugbellen, zo stellen de pieten in het journaal. Als allerlaatste belt Den Bosch terug. Piet neemt op. ,,U heeft wel een haven? Fijn! En heeft u ook een beetje geld? Dat klinkt te mooi om waar te zijn! O, is het toch een probleem? (...) En daarom mogen wij niet komen?” ,,Waarom niet?”, vraagt een andere piet als de hoorn is neergelegd. ,,Omdat ze jouw nieuwe pieten daar helemaal niets vinden.”



Den Bosch probeerde tussen 2005 en 2013 nog de landelijke intocht van Sinterklaas wel naar de stad te halen. De stad kon de NTR toen echter niet overtuigen de landelijke intocht in Den Bosch te houden, ondanks meerdere brieven en gesprekken. Daarna richtte de stad zich volledig op het Jeroen Boschjaar.