Sjak (58) leefde op bankjes en nu hij doodziek is, laat deze ex-dakloze een eigen bankje na: ‘Ik hou van jullie’

Den Bosch doet het zelf wel, geen geld voor beheer leegstand door VOLOP

13:13 DEN BOSCH - Het geld is er niet en bovendien denkt Den Bosch voldoende kennis en ervaring in huis te hebben om zélf leegstand te beheren. VOLOP had voor drie jaar 180.000 euro gevraagd, maar kan dat in de ogen van wethouder Jan Hoskam van financiën vergeten.