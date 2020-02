Sjatoo Hudson’s Bay heeft nu al nieuwe bestemming in Den Bosch

Mishandel­de Bossche­naar (48) over beroving na Theaterfes­ti­val: ‘Bebloed belde ik bij iedereen aan’

4 februari DEN BOSCH - Een 48-jarige Bosschenaar is in augustus tot bloedens toe geslagen en beroofd na een gezellige avond uit bij Theaterfestival Boulevard. In Opsporing Verzocht beschrijft hij dinsdagavond wat er een half jaar geleden gebeurde, in de hoop dat de dader alsnog wordt gevonden. ,,Vanuit het niets sloeg hij op me in, maar toen ik hem vastpakte ging hij verder met mijn ribben.”