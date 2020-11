Sjef uit Den Bosch zat onterecht op internaat voor zwakbegaafden, kijkers Nachtdieren onder indruk

De opnames van NPO-programma Nachtdieren, waarin presentatrice Ryanne van Dorst iedere aflevering de nachtelijke verhalen van een bepaalde stad in beeld brengt, zijn al even bezig als de presentatrice de 86-jarige Sjef Kunst tegen het lijf loopt. Ze raken aan de praat.

,,Ik bewees toen aan mijn ouders dat het wel meeviel. In eerste instantie was ik heel kwaad, vooral op mijn moeder. Die was toen helaas al dood.” Inmiddels heeft hij haar vergeven. ,,Maar ik zie nog altijd soms beelden voor me. Dan zie ik die nonnen weer, die best wel losse handjes hadden.”

Racisme in Den Bosch

Verder spreekt Van Dorst in Den Bosch met onder meer een kunstenaar en een gekleurde jonge hiphopartiest. Laatstgenoemde geeft aan veel racisme te ervaren in Den Bosch. ,,Het is hier best wel een boerendorp. Mensen hebben meestal wel wat tegen donkere mensen. Op de basisschool wende ik er al aan. Je kan me zwarte noemen, neger noemen, het maakt me niet zoveel meer uit.”