‘Sjors’ verbindt Helvoirt en Vught; aanbod sport en cultuur nog groter

update + video Man met steekwapen op de vlucht na overval op Shell in Den Bosch

13 september DEN BOSCH - Het Shell-benzinestation aan de Gestelseweg in Den Bosch is zondagochtend overvallen. Een man met een steekwapen is op de vlucht geslagen naar de Euripideslaan, richting de Pettelaarseweg. Hij bedreigde een medewerker en is ervandoor met een geldbedrag.