Skaters naar Kaaihallen, Engelermeer alternatief voor evenementen: ‘Bij locaties is er altijd weerstand’

Tilburger mishandel­de meerdere vrouwen: ‘Wie weet hoeveel slachtof­fers hij nog meer maakte?’

19 maart BREDA\TILBURG – De 24-jarige Tilburger was maar niet naar de rechtbank gekomen voor de behandeling van de zware mishandelingen van twee ex-partners uit Waalwijk en Boxtel, die hij in 2018 en 2019 zou hebben gepleegd. Hij was bang dat hij meteen de gevangenis in zou moeten, omdat hij twee weken geleden opnieuw een partner te grazen zou hebben genomen, zo bleek bij de zitting.