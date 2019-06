Slachtoffer poging ontvoering durft niet meer over Moerputtenweg te fietsen: ‘Je ziet overal onveiligheden’

VLIJMEN / DEN BOSCH - De politie tast nog altijd in het duister over de identiteit van de man die op 6 mei een vrouw probeerde te ontvoeren op de Moerputtenweg tussen Vlijmen en Den Bosch. Het slachtoffer (59) deed maandagavond haar verhaal in Bureau Brabant. ,,Ik vond het altijd fijn om hier te fietsen, maar ik durf het nu niet meer.’'

De vrouw fietst die bewuste 6 mei ‘s avonds over de Moerputtenweg naar haar werk in Den Bosch. Op het fietspad liggen grote betonnen blokken, zodat auto’s de weg niet als sluiproute kunnen gebruiken. Die avond scheurt er toch een bestelauto met volle vaart over het pad en haalt de vrouw in.

Betonblokken

,,Ik denk: die kent de weg niet en klapt recht op de betonblokken’', vertelt het slachtoffer. Hij keert echter vlak daarvoor om en rijdt daarna regelrecht op de fietsster af, waardoor ze moet uitwijken en in de berm terechtkomt. Ze denkt op dat moment dat het om een wegpiraat gaat, maar dan stapt hij uit en probeert de vrouw de auto in te sleuren.

Het slachtoffer verzet zich hevig en weet in de ontstane worsteling het portier dicht te trappen. De man geeft het op en vlucht met zijn bus in de richting van Vlijmen. De vrouw is dusdanig bang en geschrokken dat ze niet direct 112 durft te bellen. Ze pakt haar spullen en fietst naar haar werk. Eenmaal daar belt ze toch de politie.

De vrouw is nog steeds erg ontdaan door het voorval. ,,Je ziet overal onveiligheden, die je eerst niet zag.‘’

Compositietekening

Volledig scherm Stoepbord met compositietekening mogelijke ontvoerder © Politie In een eerdere uitzending van Bureau Brabant werd al een compositietekening van de ontvoerder getoond. ,,De reacties daarop waren toen nog niet goed genoeg om de man te kunnen opsporen’', zegt politiewoordvoerder Dion Luijten. De politie besloot ook al ‘stoepborden’ te gebruiken om de verdachte op te sporen. Dat leverde nog niet het gewenste resultaat op.

In de uitzending kwamen nog nog meer details over de belaging aan bod, met name over het voertuig van de verdachte. Zo had de bestelauto geen achterbank, maar twee stoelen achterin. Ook stond eerder die avond op 100 meter van de plek waar de vrouw werd belaagd een auto geparkeerd. ,,Een bestelauto. En dat is opmerkelijk’', aldus Luijten.