Slachtoffer van toeslagenaffaire? Ook Den Bosch heeft nu een meldpunt om te helpen

Coalitie Vught laat op zich wachten en Helvoirt maakt zich zorgen: ‘Half januari verwachten we een akkoord te hebben’

5 januari VUGHT - Het vormen van een nieuwe coalitie in Vught vergt net zoals in Boxtel meer tijd dan in Oisterwijk waar PGB, VVD en D66 na de herindeling al een akkoord hebben bereikt. ,,In Vught verwachten we half januari een akkoord rond te hebben", reageert formateur Wilbert Seuren.