Slachtoffers vertellen over brute woningoverval Nuland: ‘Ze dreigden mijn vrouw dood te schieten’

NULAND - De slachtoffers van de gewelddadige woningoverval aan de Sikkel in Nuland hebben nog veel last van wat er in januari gebeurd is. Het echtpaar vertelde dinsdag in Opsporing Verzocht hoe de daders hun vertrouwen wisten te winnen en hun huis binnendrongen. ,,Hij sloeg me met een pistool op mijn hoofd, waardoor ik nog steeds last heb van zware hoofdpijn.”