Slagveld blootgelegd aan Postweg in Vught; straks staan er nieuwbouwwoningen

Geen bewijs dat ex-wethouder Van Son heeft gelekt naar het Brabants Dagblad

7:22 DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt niet bewezen dat oud-wethouder Jos van Son naar het Brabants Dagblad heeft gelekt over de Bossche burgemeestersbenoeming. Het OM is er wel van overtuigd dat Van Son heeft gelekt naar derden en of wethouders. Dat blijkt uit een nieuwe tenlastelegging waarin raadslid Sjef van Creij verdacht blijft van lekken van informatie aan Van Son.