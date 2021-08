Slakkengif werd zwanenpaar bijna fataal; eerder verloor het al vijf jongen

zomerserie De Zuiderplas is meer dan water alleen: ‘Het is hier altijd gezellig’

1 augustus DEN BOSCH - Lekker zwemmen, zonnen en genieten van de zomer. Je hoeft er het vliegtuig of de auto niet voor in, want in de regio heb je genoeg zwemplassen om de zomer bij door te brengen. De Zuiderplas is zo’n plas. Met de Beach Bar is het een toevluchtsoord voor jong en oud.