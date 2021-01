Slalomskiester Maaike Bennink is slechtziend, maar raast op blind vertrouwen van de piste: ‘Ik heb geen gevoel voor snelheid’

Video Moe, depressief, niet lekker? Duik in het ijskoude water

21 januari IJszwemmen of winterzwemmen, je hoort het steeds vaker. Ook in Brabant wordt flink gezwommen in de winter. Bijvoorbeeld in de IJzeren Man in Eindhoven, Berkendonk in Helmond, de Oosterplas in Den Bosch en de Galderse Meren in Breda. Het zwemmen is zo populair dat veel ijszwemclubs vol zitten. Soms willen er wel veertig mensen meedoen aan een duik in het koude water. Dan wordt het moeilijk om je aan de coronaregels te kunnen houden. Dus wordt er ook veel gezwommen in nieuwe, kleinere clubs. Of alleen. Wat bezielt mensen om in de winter het ijskoude water in te duiken?