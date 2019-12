Slanke den vliegt het tuincentrum uit

Tot voor kort was het in Nederlandse huishoudens even vanzelfsprekend als rookworst bij de stamppot: aan een kerstboom werd pas gedacht vanaf 6 december. Géén dag eerder. Maar dat is anno 2019 niet altijd meer het geval. ,,Tot een jaar of vijf geleden verkochten we niets voor 6 december’’, zegt Peter Stolzenbach, mede-eigenaar van Groenrijk in Den Bosch. ,,Dit jaar hebben we ze al vanaf 25 november staan. Het begint steeds vroeger. De échte drukte verwacht ik pas komend weekend, maar ook afgelopen weekend was al druk. We hebben al enkele honderden bomen verkocht.’’



Wilbert van de Graaf, medewerker op de buitenafdeling van Tuincentrum Boxtel, vertelt een vergelijkbaar verhaal. ,,De echte storm verwacht ik pas op vrijdag en zaterdag. Vanaf de laatste week van november komen de kerstbomen tegenwoordig binnen. Dan moet je ze wel hebben staan voor de vroege vogels. We hebben ook al wel wat verkocht, maar de massa komt nog steeds pas na 5 december.’’