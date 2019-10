Slapen in de Bossche bibliotheek; of toch maar niet?

Do. 24 okt. Er is van alles bedacht om te vieren dat Den Bosch 75 jaar geleden is bevrijd. Babel - bibliotheek, Muzerije en Bureau Babel - haakt daar zaterdagavond op in met een opvallend programma.

Er zijn lezingen, workshops en films over oorlog, vrijheid en onderdrukking. Wat vooral opvalt: je kunt in een meegebrachte slaapzak overnachten in de ‘bieb’. Maar het is afwachten of het logeren wel doorgaat.

‘Een beetje mager’

Volgens Babel-medewerkster Jane van de Lest - ‘Verbinder in culturele dingen’- hebben zich ruim tachtig mensen aangemeld voor het avondprogramma. Dat is 7,50 euro voor bezoekers vanaf zeventien jaar. Zij vindt dat ‘een beetje mager’, want er werd gerekend op minstens honderd belangstellenden.

Het avondprogramma gaat hoe dan ook door. Maar het overnachten, combitickets kosten 10 of 17,50 euro, is misschien van de baan. ,,Er hebben zich vijftien mensen aangemeld. Dat is té weinig. Het moeten er minstens twintig zijn.’'

Per toerbeurt slapen

Maar wat is nou zo leuk aan slapen in de bibliotheek? Volgens Jane vinden vooral vijftigers, zestigers en kinderen het leuk. Zij vindt het in elk geval een bijzondere belevenis. Met een stel collega’s is afgesproken dat ze per toerbeurt slapen en een oogje in het zeil houden.

Jane houdt er rekening mee dat een aantal mensen op zaterdag liever ‘iets anders’ doet. Ze zouden naar de muziektheaterproductie Tussen Hoop en Stenen in Theater aan de Parade kunnen gaan. Daar wordt met muziek en dans ook stilgestaan bij de oorlog en bevrijding.

Een nadeel