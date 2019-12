Slapen in hijskraan aan Bossche Tramkade: ‘Gasten kunnen met knoppen kiezen voor uitzicht’

De machinekamer en giek van de voormalige havenkraan van Koudijs/Wouda werden in maart met een speciaal hiervoor gekochte trailer naar een terrein aan de Ertveldplas gebracht. Op de werf van podiumbouwer Coreworks BV is de machinekamer ontmanteld en ontdaan van zijn zware elektromotor. Vervolgens is een grote raampartij gemaakt. Victor Kooijmans (mede-eigenaar en een van de bouwers) is tevreden over het bouwproces: ,,We hadden veel goede ideeën, maar geen ervaring met het bouwen van een hotel in een hijskraan. Dus bij elke beslissing hebben we met een aantal techneuten aan tafel gezeten. Zo is onze droom stapje voor stapje werkelijkheid geworden.”