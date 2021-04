Slapende wasbeer gevonden in buitengebied in Vught, afkomst onbekend

Restaurant Vigor krijgt snel na opening compliment van Michelin: ‘Een krachtige nieuwkomer’

31 maart DEN BOSCH - Michelin waardeert restaurants niet alleen met sterren die maandag zijn toegekend als culinair keurmerk. Er zijn ook Bib Gourmands als ‘halve ster’ en bestekjes als symbolische waardering. ,,Dit is wel degelijk erkenning en waardering waar we heel blij mee zijn’’, zegt Randy Bouwer, sommelier van restaurant Vigor in Vught dat volgens Michelin een ‘krachtige nieuwkomer’ is.