Slechtziende Dorotee Dalmeijer geniet op de fiets: ‘Maar voorrijders vinden, wordt steeds lastiger’

De nieuwe gemeentera­den: ambities te over, maar geld is er amper

DEN BOSCH - De winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen zijn volop bezig met het smeden van plannen voor de komende jaren. Maar de bittere realiteit is dat er amper geld is om de beloftes uit de verkiezingscampagnes waar te maken. Grote investeringen zijn onverstandig: ,,Je kunt in deze tijd geen Bokito’s op je nek nemen.”

8 april