Slepend spel van loven en bieden voor winterevenement

Straat­beeld: Opticien Ace & Tate naar Fontein­plein, My Jewellery naar pand Toemen

27 december Do 27 dec. Na een flinke verbouwing, die in januari van start zal gaan, opent begin volgend jaar My Jewellery aan het Minderbroedersplein. In een pand op het Fonteinpleintje opent opticien Ace & Tate een vestiging.