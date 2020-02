Sleutels voor eerste bewoners Gasthuiskwartier: Er gaat licht branden op Chirurgijnstraat 4

Video Michel op Valentijns­dag ten huwelijk gevraagd door vriendin Rosemarie én zijn kinderen: ‘Lieve papa, wil je trouwen met mama?’

17:47 GOIRLE/DEN BOSCH - ,,Superleuk. Ik was zo zenuwachtig. Er is een last van mijn schouders gevallen. Gelukkig zei hij ‘ja’”. Rosemarie van den Berg uit Goirle kan haar geluk niet op. Ze heeft vrijdag haar vriend Michel Ariëns ten huwelijk gevraagd. Met een beetje hulp van busmaatschappij Arriva.