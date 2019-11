Slim parkeren gehandicapten slaat nog niet aan

Weer gif in de Maas

15:59 POEDEROIJEN - Drinkwaterbedrijf Dunea is tijdelijk gestopt met de inname van rivierwater uit de Afgedamde Maas bij Poederoijen. Er is weer sprake van een vervuiling: in België is het landbouwbestrijdingsmiddel Prosulfocarb in het water terechtgekomen.