Slingerende automobilist aangehouden op de N65 bij Helvoirt

Legohuis­jes langs de Maas

18 augustus ENGELEN - Architect Sjoerd Soeters deed voor het ontwerp van ‘kasteel’ Heesterburgh in de Haverleij inspiratie op in Frankrijk, in talrijke dorpjes. De bouw verwijst verwijst naar historische verhoudingen: kasteelheren die hoog in hun toren wonen en neerkijken op de dorpelingen.