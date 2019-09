Sloop Coudewater mag gedeeltelijk worden hervat

De sloop van panden op het terrein van Coudewater in Rosmalen mag deels worden hervat. De sloop lag sinds begin juli stil omdat er geen onderzoek was gedaan naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten. De bewaking van leegstaande gebouwen wordt uitgebreid.

ROSMALEN - GGZ Oost-Brabant heeft haar eigendommen op landgoed Coudewater verkocht aan de projectontwikkelaars Van W@anrooij en BPD. Die hebben voor het gebied het plan Land van Coudewater gemaakt voor zo'n 400 woningen. Die komen deels in bestaande gebouwen en op de plek van te slopen panden. Volgens woordvoerster Vivianne Viguurs van GGZ Oost-Brabant was de instelling niet op de hoogte dat voor sloop zo'n onderzoek verplicht was. ,,We hebben een melding gedaan bij de gemeente en die heeft ons er ook niet op gewezen.”

Vleermuizen

Snel nadat de sloop was gestart, legde de Omgevingsdienst die begin juli stil. Eerst moet in kaart worden gebracht wat de gevolgen van de sloop zijn voor de beschermde planten en dieren. In het gebied leven in ieder geval veel vleermuizen. Volgens de omgevingsdienst blijkt intussen uit een snel onderzoek dat het verwijderen van herbruikbare materialen uit de gebouwen geen overtreding oplevert. De inpandige sloop kan daarom van start gaan 'mits ecologische voorwaarden, gesteld door de betrokken ecoloog, worden opgevolgd’, benadrukt een woordvoerster van de provincie. De provincie is verantwoordelijk voor de omgevingsdienst.

Eerste kwartaal

Bij de verkoop was afgesproken was dat de vorige eigenaar, GGZ Coudewater, voor de sloop zou zorgen. Als dat begin volgend jaar zou worden gerealiseerd, kon de instelling nog een financiële meevaller bijschrijven. Maar het is niet te verwachten dat die termijn nog wordt gehaald, laat de woordvoerder van GGZ Oost-Brabant weten. ,,Het is niet duidelijk wanneer het onderzoek is afgerond en wat daar uit komt. We rekenen nu op afronding van de sloop in het eerste kwartaal van 2020.”

Extra controleren