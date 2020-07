Sloop en ontwikkeling Landgoed Coudewater, dat is een minutieuze puzzel

Groot windmolen­park in polder tóch mogelijk door Rosmalens Belang

10:36 DEN BOSCH - Een grootschalig windmolenpark in de Rosmalense en Nulandse polder was twee weken geleden nog geen appeltje eitje omdat Rosmalens Belang grote woorden gebruikte: onacceptabel. Gisteravond tijdens de raadsvergadering kwam de ommezwaai bij de lokale partij waardoor een grootschalig windmolenpark tóch mogelijk is. ,,Wij weten niet wat grootschalig is, dat moet de komende tijd duidelijk worden’’, verdedigde Guido Smeets de opmerkelijke draai.