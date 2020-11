Sloop kunstacademie Den Bosch uitgesteld vanwege flora- en fauna-onderzoek

DEN BOSCH - De sloop van het voormalige gebouw van de kunstacademie aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch, onderdeel van Avans Hogeschool, is opgeschoven naar volgend jaar. In plaats van begin november wordt het nu begin februari.

De aanleiding voor de vertraging is dat er aanvullend flora- en fauna-onderzoek nodig was. Dat is nu uitgevoerd, maar door een combinatie van factoren - onder meer dat de sloopvoorbereidingen tijdelijk stil hebben gelegen en tentamens in januari - is de start nu gepland op 4 februari. De sloop duurt naar verwachting een kleine twee maanden.

Met de nieuwbouw van de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost (AKV St. Joost) wordt volgend najaar begonnen. De planning is dat de nieuwbouw in augustus 2023 klaar is. Hoe het er precies uit gaat zien, geeft Avans nog niet prijs. Zij wil te zijner tijd eerst de omwonenden informeren. Maar duidelijk is al wel dat er behalve een nieuw onderwijsgebouw ook parkeervoorzieningen en studentenwoningen komen.

Tot de nieuwbouw klaar is, is St. Joost te vinden in het voormalige distributiecentrum van PostNL aan de Parallelweg in Den Bosch.