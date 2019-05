Sloop panden Coudewater Rosmalen nog dit jaar; veel belangstelling voor info-avond

Geschorste oorlogs­held Marco Kroon heeft beelden van ’akkefietje’ met carnaval in Oeteldonk

7:04 DEN BOSCH - De door het ministerie van Defensie geschorste Marco Kroon voor vervolging voor onder meer mishandeling van een politieagent zegt beelden te hebben van het incident op carnavalszondag in Den Bosch. ,,En die beelden liegen niet. Ja, ik heb staan pissen buiten en accepteer daar de boete voor. Daarna ben ik behandeld alsof men een profeet te pakken had.’’ In de ogen van Kroon is zijn aanhouding die bewuste carnavalsdag een ’akkefietje’.