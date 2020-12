Sloop Theater aan de Parade loopt door bezwaren vertraging op

Provincie Noord-Bra­bant stelt adviescom­mis­sie preventie wolvenscha­de in

9 december DEN BOSCH - Nadat er voor de tweede keer dit jaar een wolf werd gesignaleerd en zich in Noord-Brabant leek te vestigen, is door de provincie een ‘adviescommissie preventie wolvenschade’ ingesteld. Pieter van Geel is voorzitter van de commissie, die bestaat uit vertegenwoordigers uit landbouw, schapenhouders, natuurorganisaties, faunabeheer en gemeenten.