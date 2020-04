Sloop van oude Berlerode ligt stil door vleermuizen

BERLICUM - De vermoedelijke vondst van vleermuizen heeft geleid tot het stilleggen van de sloop van het oude Berlerode in Berlicum. Ontwikkelaar Hendriks Coppelmans hoopt het werk zo snel mogelijk te hervatten. ,,Ook voor de buurt hopen we dat we snel verder kunnen.”

Omwonenden van het oude Berlerode in Berlicum waren maar wat blij; eindelijk begon de sloop van het voormalige verpleeghuis. Jaren hadden zij tegen een bouwval aangekeken.

Maar net voor het weekeinde werd duidelijk dat buurtbewoners van de bouwplek aan de Kerkwijk nog langer moeten wachten totdat alles verdwenen is. De vermoedelijke vondst van vleermuizen maakte verder slopen onmogelijk, zo schrijft immers de wet natuurbescherming voor. ,,Flink balen ja, maar hopelijk kunnen we zo snel mogelijk verder", reageert Hugo Geerlings, manager projectontwikkeling bij Hendriks Coppelmans uit Uden. ,,Ook voor de buurt hopen we dat we snel verder kunnen.”

‘Ongewenste situatie’

Het college van B en W van de gemeente Sint-Michielsgestel vindt dat de sloopwerkzaamheden snel moeten worden hervat. Volgens B en W gaat het nu om een ‘onwenselijke situatie'. Het sloopwerk werd rond het weekeinde stilgelegd door de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN), die valt onder regie van de provincie. Dinsdag was er nieuw overleg tussen Sint-Michielsgestel en de ODBN. ,,We vragen uiterlijk woensdag een besluit van de ODBN en we hopen dat de werkzaamheden donderdag weer hervat kunnen worden", meldt een woordvoerder van de gemeente.

Intussen is een onderzoek gestart of de vleermuizen daadwerkelijk in het gebouw zitten en of het een beschermde diersoort is. De projectontwikkelaar informeert direct omwonenden over de situatie.

Het voormalige verpleeghuis stond een jaar of zeven leeg en was flink in verval geraakt. Voor veel omwonenden was het bouwval een doorn in het oog. In maart werd gestart met het verwijderen van asbest.

Appartementengebouw Petruskwartier

Hendriks Coppelmans gaat op deze plek aan de Kerkwijk voor een belegger appartementengebouw Petruskwartier met 32 huurappartementen bouwen. Bureau Elemans van den Hork Architecten hield bij het ontwerp van het gebouw rekening met de historie van de locatie. Het appartementengebouw krijgt een toren, die verwijst naar de kerktoren van de Sint-Petruskerk die in 2016 is gesloopt.