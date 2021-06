Sluismeester voor een dag om honger in Bogota te stoppen

Van Alebeek en Wouters zijn allebei actief in het onderwijs en woonachtig in Den Bosch en kwamen in contact met de stichting via Sjanet Heerkens uit Heeswijk-Dinther. Heerkens runt al ruim 17 jaar een kindertehuis voor straatarme kinderen in een van de armste wijken in het Colombiaanse Bogota. In het kindertehuis worden aan zo’n 240 kinderen dagelijks een maaltijd, onderwijs en sportactiviteiten aangeboden.