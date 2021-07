Smakenrad scoort al voor de eerste ronde: Honderden reserveringen voor ander uitzicht

Eerste kermis op Lidwina­veld in Vught: ‘Lekker compact en overzichte­lijk’

5 juli Slaagt Vught erin de kermis te behouden? Veel is afhankelijk van het ‘experiment’ dat gaande is op het Lidwinaveld. Want in het centrum als locatie, met al zijn obstakels en ruimtelijke beperkingen, zit volgens de organisatoren niet veel toekomstmuziek. Ook niet als het dorpshart straks helemaal is opgeknapt.