Smakenrad staat ook klaar voor Bossche Winter: ‘De Parade of Markt zou mooi zijn’

Volgens Verleg zou het Smakenrad niet misstaan op de Parade of de Markt als alternatief voor de Pettelaarse Schans. ,,Tijdens de Bossche Zomer wenste de gemeente de drukte te verspreiden over de hele gemeente. Maar ik kan mij voorstellen dat het juist in de herfst en winter goed zou zijn voor de ondernemers in de stad als er iets bijzonders in de binnenstad is.’’

Het ene Smakenrad werd na een poosje vervangen door een ander Smakenrad. Het eerste exemplaar verhuisde een poosje naar Duitsland. © Marc Bolsius

‘Minstens een maand’

Hij zegt zo’n twee weken geleden te zijn gevraagd of het Smakenrad eventueel een rol zou kunnen spelen tijdens de Bossche Winter. ,,Ik heb een paar plannen ingediend en wacht het antwoord van de gemeente af. Om het rendabel te laten zijn zou ik minstens een maand terug willen komen met het Smakenrad. Ik verwacht dat er voldoende belangstelling is van mensen die nog niet in het Smakenrad zijn geweest of het juist nog een keer willen beleven.’’

‘Prachtig aantal’

Vanaf 1 juli tot en met zondag draaide het rad talloze rondjes tegenover het Provinciehuis. Daar zijn volgens Verleg zo’n dertigduizend belangstellenden op af gekomen. ,,Het is een prachtig aantal’’, zegt Verleg hierover. Nadat het rad binnen een maand vijftienduizend bezoekers had ontvangen verwachtte Verleg minstens veertigduizend bezoekers. Maar de cijfers zijn beïnvloed omdat het Smakenrad een poosje is stilgelegd in afwachting van de vereiste vergunningen.

Verleg zegt bij de gemeente ook andere ideeën te hebben aangekaart voor de Bossche Winter, maar daarover wenst hij nog geen bijzonderheden te vertellen.

Huibert Wilschut, directeur van de Bossche Zomer, zegt ‘best open te staan’ voor het Smakenrad.