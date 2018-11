Snackbar Boemerang 50 jaar: geen sigaar meer bij de friet, maar ook geen blaadje sla

Nadat ook het laatste frietje in zijn maag is verdwenen, brengt een klant zijn complimenten over. Dan hoort hij over het 50-jarig bestaan van zijn favoriete snackbar. ,,Vijftig jaar al? Dat is aan de patat niet te merken, haha!”

Het zijn dit soort praatjes waardoor eigenaar Ed Trum (59) niet twijfelde toen hij de kans kreeg in de zaak aan de Marktstraat te komen, nu 26 jaar geleden. ,,Mijn zwager, Wim van den Broek (in 2010 gestopt, red.), werkte al in de zaak en kon het overnemen. Hij vroeg of ik dat met hem wilde doen. Daarvoor werkte ik in restaurants en moest ik altijd ‘s avonds en in het weekend werken, zoals iedereen in de horeca.” Dat hoeft nu niet meer, want De Boemerang is een kwartier nadat de winkels sluiten ook dicht. ,,Dat is een bewuste keuze. Als je overdag de kost kan verdienen, waarom zou je dan ‘s avonds open zijn? Ja, dat is heel luxe.”