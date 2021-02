Sneeuw en ijs weldadige aanvulling voor schaars grondwater

,,We houden de stuwen op veel plekken nog in de hoogste stand om veel water vast te houden", zegt dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas. Het waterschap is maar wat blij met het pak sneeuw en de dikke laag ijs die zich de laatste tijd hebben gevormd. Het smeltwater stroomt in veel minder snel weg. Zo kan het heel langzaam in de bodem sijpelen. En dat is prima om, vooral op de hogere zandgronden, de veel te lage grondwaterstand aan te vullen.