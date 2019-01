Sneeuw helpt politie om henneptelers te pakken, maar doorgewinterde telers weten er raad mee

,,Het sneeuwt weer in Nederland! Ziet u tijdens het rijden, wandelen of sleeën besneeuwde daken in uw wijk? Mogelijk zit daar een hennepplantage. Door oververhitting en kortsluiting kan brand ontstaan. Dit is levensgevaarlijk.’’ Zo luide de oproep van Meld Misdaad Anoniem!

Valse documenten

Gesmolten sneeuw op het dak van een huis aan de Bossche Aert van Nesstraat leidde de politie enkele jaren geleden naar een hennepkwekerij. Agenten troffen in de slaapkamers en op zolder ruim 400 hennepplanten aan. Het huis stond al een poosje te koop. Van de eigenaar hoorde de politie dat twee huurders gebruik hadden gemaakt van valse documenten. Het is niet duidelijk of uiteindelijk iemand werd aangehouden.

Doorgewinterde henneptelers weten inmiddels dat smeltende sneeuw de politie houvast kan bieden. Met extra warmte-isolatie proberen zij dat effect te voorkomen. Is het deze week in Den Bosch gelukt om de sneeuwval uit te buiten? Volgens een woordvoerder van de politie is dat niet het geval.