Snel bodycam voor alle handhavers in Den Bosch: ‘We accepteren geen agressie’

Burgemeester Jack Mikkers: ,,Het gebruik van de bodycam past in de stijl van handhaven binnen ons gastvrij ’s-Hertogenbosch. Handhavers zijn namelijk als eerste gastheer of gastvrouw. Maar, als het nodig is treden ze handhavend op. Met een bodycam als extra hulpmiddel kunnen zij hun werk veiliger doen. Want in de praktijk krijgen zij helaas ook te maken met mondelinge of fysieke agressie en soms geweld. Dat is natuurlijk iets dat we niet accepteren.”