Snel kleine huurwoningen aan rand van Zaltbommel

Herman Moerkerk­plein moet ander aanzien krijgen als stads­parkje: ‘Groene entree van het Gasthuis­kwar­tier’

10:15 Het Herman Moerkerkplein is vanuit de Hinthamerstraat bereikbaar via de Waterstraat en de Gasthuisstraat. Zo druk als het in de Hinthamerstraat is, zo stil is het op het plein. Hoge hekken staan om een terrein dat amper groot genoeg is voor twee tennisbanen. En dan is er een flinke muur die in de weg staat.