Snel meer duidelijkheid over komst Kaaihal op Tramkade in Den Bosch

Cultuurwethouder Mike van der Geld gaf gisteravond tijdens de commissie Bedrijvigheid de stand van zaken weer rond een door de Verkadefabriek in de omgeving van deze cultuurtempel te bouwen Kaaihal. Hij reageerde op vragen van een aantal partijen, die lange tijd niets meer gehoord hadden over de ontwikkelingen. ,,Er is een korte termijn: de bouw van de hal. En er is een lange termijn: de ontwikkelingen in de Kop van het Zand en Orthenpoort Zuid.’’