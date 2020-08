Snelle botsing in Van Berckelstraat; gemeente vindt aanpassing onnodig: ‘Het was een inschattingsfout’

Van podium naar podium zonder één stap te zetten bij INTRO Festival @Home voor studenten in Den Bosch

18:29 DEN BOSCH - Zo'n 5000 studenten op een kluitje in Den Bosch, dát zit er niet in dit jaar bij het INTRO Festival. In plaats daarvan op 3 september een digitale variant - INTRO Festival @Home - om kennis te maken met de stad en met elkaar.