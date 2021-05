Sneller ‘ja' door woningnood begin jaren ‘60

Smerige, saaie containers worden omgetoverd tot kunstwer­ken in Den Bosch

19 mei DEN BOSCH - Bij alle winkelcentra en in de wijken in Den Bosch kom je ze ongetwijfeld tegen: containers voor textiel, glas en plastic. De metalen bakken zijn niet bepaald het toonbeeld van schoonheid. Sterker nog: ze zijn ronduit saai en in enkele gevallen ook smerig. Maar daar komt verandering in. Straatkunstenaarscollectief Kings of Colors gaat op zo'n tien op locaties de containers omtoveren tot kunstwerken.