Snoepwinkel Tum Tum in Den Bosch gaat niet met de tijd mee: ‘Nostalgie is juist de charme’

Een snoezig snoepparadijsje voor jong en oud: Tum Tum in Den Bosch. Kaneelhompen, tennisballetjes, wijnkogels. Ze liggen letterlijk voor het grijpen. ,,We hebben zo’n 600 soorten snoep”, vertelt eigenares Frances Steenkamp (48), terwijl ze twee kommen met snoepjes afweegt en in papieren puntzakken laat glijden.