Snorfietser begaat waslijst aan overtredingen in Vught

Een motoragent zag de snorfietser rijden zonder kentekenplaat. De agent hield daarop de bestuurder staande, waarna bleek dat de snorfiets was gestolen. Maar er was meer aan de hand: de bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs, had harddrugs op zak en had te veel alcohol gedronken. Hij blies 905 ug/l, wat overeenkomt met zo'n 11 glazen alcohol. De politie heeft de bestuurder aangehouden. Het onderzoek naar de gestolen snorfiets loopt nog.