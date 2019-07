Snorfietser drinkt te veel alcohol en negeert verkeerslicht in Vught

Bestuurder laat slachtof­fer zwaarge­wond achter na aanrijding tweetal op fiets in Den Bosch

20 juli DEN BOSCH - Bij een aanrijding in Den Bosch is in de nacht van vrijdag op zaterdag iemand zwaargewond geraakt. Hij of zij zat achterop de fiets bij een ander toen een automobilist hen aanreed. Deze bestuurder reed daarop door.